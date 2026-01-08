"Os colombianos podem dormir tranquilos": o que se sabe do telefonema entre o presidente da Colômbia e Trump

Ontem às 16:55

O presidente da Colômbia afirmou que, depois de uma conversa telefónica com Donald Trump, os colombianos podem finalmente “dormir tranquilos”. Enquanto isso, junto à fronteira com a Venezuela, centenas de jornalistas internacionais continuam a tentar entrar no país. Entre eles estão os enviados-especiais da CNN Portugal, Hugo Capela e Pedro Batista, que acompanham no terreno os mais recentes desenvolvimentos.