"Os ataques às refinarias russas podem significar que haverá menos petróleo no mercado, e nós é que vamos pagar essa fatura"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
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O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes tem muitas dúvidas sobre a eficácia da coligação anunciada por Emmanuel Macron para reforçar a defesa europeia aos mísseis balísticos. "Os europeus continuam sem capacidade de discutir um caminho para as negociações e para a paz", afirma o especialista em Relações Internacionais.