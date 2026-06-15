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"Os acordos morrem sempre na fase dos detalhes"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 38 min

Tiago André Lopes considera que o entendimento anunciado entre os EUA e o Irão está longe de estar garantido. O comentador da CNN Portugal alerta que as divergências sobre o programa nuclear iraniano, os ativos congelados e a posição de Israel podem comprometer as negociações antes da assinatura prevista para sexta-feira.

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