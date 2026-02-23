Orbán "entende todo este quadro como uma ingerência da UE" e "uma forma de pressão para que perca as eleições"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 1h e 23min

O major-general Agostinho Costa considera que a oposição da Hungria ao novo pacote de sanções à Rússia está ligada ao calendário eleitoral e às tensões energéticas em torno do oleoduto Druzhba. O especialista militar da CNN Portugal sublinha que o ultimato de Budapeste e Bratislava surge num contexto de pressão estratégica mais ampla e pode atrasar nova decisão europeia

Comentadores

27:49
opinião
Marco Serronha

Ataque dos EUA ao Irão pode ser "uma operação de um dia ou de uma noite" mas "com diversos alvos"

Há 1h e 23min
17:02
opinião
Agostinho Costa

Orbán "entende todo este quadro como uma ingerência da UE" e "uma forma de pressão para que perca as eleições"

Há 1h e 23min
08:13
opinião
Margarida Davim

Passagem de ex-diretor da PJ para o Governo "é uma situação melindrosa": "Teve efetivamente acesso a muita informação sensível"

Há 1h e 27min
03:56
opinião
Miguel Baumgartner

"Com o Direito Internacional na rua da amargura, a força do nuclear é a nova forma de dissuadir"

Hoje às 12:09
02:19
opinião
Jorge Mendes

Restruturação da Proteção Civil "tem de começar já" e "a primeira coisa que deveria ser aprovada é a Lei Orgânica"

Hoje às 12:07
03:11
opinião
Francisco Pereira Coutinho

Sanções europeias à Rússia: "Evidentemente, a eficácia disto seria sempre relativamente limitada"

Hoje às 12:07
Mais Comentadores

Mais Vistos

00:58

México em chamas: as imagens do caos depois de uma operação militar que matou o traficante mais procurado do país

Ontem às 21:56
09:29
opinião
Jorge Mendes

Mais meios a caminho do incêndio em Óbidos. Prioridade agora é "circunscrever" as chamas ao armazém

Ontem às 17:30
00:45

Colunas de fumo em toda a parte: cidade mexicana arde após operação militar sem precedentes

Ontem às 21:58
05:38

Este é o estado do ex-buraco na A1, que "fazia sentido ser reaberta de forma provisória" naquele troço

Hoje às 11:44
02:50
opinião
José Pacheco Pereira

Nomeação de Luís Neves "atinge diretamente um dos elementos fundamentais da propaganda política do Chega"

Ontem às 23:29
18:54
opinião
Agostinho Costa

"Mais do que uma confrontação entre os EUA, Israel e o Irão, vai ser uma confrontação entre o Ocidente e a China"

20 fev, 16:18
06:41
opinião
Comandante Paulo Santos

Incêndio em Óbidos: "O telhado com o calor deforma-se e cai. Seria suicídio os bombeiros estarem no interior"

Ontem às 17:45
02:30

Incêndio em Óbidos é "extremamente complicado" e ainda está longe da fase de rescaldo

Ontem às 17:30
07:37
opinião
Rafael Martins

"Kiev está a entregar a Moscovo o estado de espírito que os ucranianos têm vivido nos últimos anos"

Hoje às 10:23
04:05
opinião
Agostinho Costa

Ataque da Rússia a Kiev "está em linha com o 'modus operandi' russo: procurar eliminar as estruturas energéticas do país"

Ontem às 23:04
01:31

"Ciclone-bomba" vai atingir três cidades dos EUA

Hoje às 09:33
02:37

"Destruição como há muito não se via na capital ucraniana". Rússia lança ataques massivos contra Kiev

Ontem às 11:07