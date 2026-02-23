Orbán "entende todo este quadro como uma ingerência da UE" e "uma forma de pressão para que perca as eleições"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 1h e 23min
O major-general Agostinho Costa considera que a oposição da Hungria ao novo pacote de sanções à Rússia está ligada ao calendário eleitoral e às tensões energéticas em torno do oleoduto Druzhba. O especialista militar da CNN Portugal sublinha que o ultimato de Budapeste e Bratislava surge num contexto de pressão estratégica mais ampla e pode atrasar nova decisão europeia