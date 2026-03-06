Operações de repatriamento são "um tricô": "Podemos marcar um voo e na véspera o voo voltar a fechar"

Há 1h e 38min

Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo, detalha o processo por detrás das operações de repatriamento dos vários portugueses que se encontram ainda retidos no Médio Oriente. A prioridade, diz, é contactar os clientes e perceber quais são as suas condições de acomodação.