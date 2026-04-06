Operação no Irão "parece um RPG": "O que foi descrito parece demasiado perfeito e calibrado para um filme, mas não para a vida real"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 27min
Tiago André Lopes admite ter dúvidas quanto à descrição feita pelo presidente dos EUA sobre a operação de resgate do piloto que esteve desaparecido no Irão, após o abate de um caça F-16 em solo iraniano.