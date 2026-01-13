Operação Marquês: julgamento retomado. Previstos depoimentos em vídeo de três testemunhas que morreram desde que a investigação começou
Margarida Neves de Sousa
Há 1h e 28min

Ao fim de 70 dias, recomeçou esta terça-feira de manhã a produção de prova no julgamento da Operação Marquês. O antigo primeiro-ministro José Sócrates é o principal arguido deste processo que conta com 21 acusados de 117 crimes de corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal

Os arguidos respondem por crimes económico-financeiros, entre os quais corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal, relacionados sobretudo com três dossiês: o Grupo Lena, no qual se inclui o projeto do TGV; a antiga empresa de telecomunicações Portugal Telecom (PT); e o ‘resort’ de Vale do Lobo, no Algarve, ao qual a Caixa Geral de Depósitos concedeu um crédito considerado ruinoso.

