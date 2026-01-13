"Ontem foi um dia particularmente difícil" para Cotrim, mas hoje acordou "com força redobrada": "Não é isto que me vai derrubar"
O candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo continua a acreditar que tem possibilidades de passar à segunda volta, "apesar dos dias difíceis". "Ontem foi um dia particularmente difícil e isso talvez tenha toldado o discernimento e a capacidade de corrigir as minhas declarações", diz, voltando a corrigir as declarações feitas sobre Ventura: "Quis mostrar claramente que não me queria comprometer com nenhum candidato e acabei a comprometer-me com todos, foi isso que deu origem ao equívoco. Não fui claro". E ainda: "Foi um momento bastante infeliz da minha parte. Assumo falta de clareza"