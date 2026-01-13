"Ontem foi um dia particularmente difícil" para Cotrim, mas hoje acordou "com força redobrada": "Não é isto que me vai derrubar"

Há 1h e 24min

O candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo continua a acreditar que tem possibilidades de passar à segunda volta, "apesar dos dias difíceis". "Ontem foi um dia particularmente difícil e isso talvez tenha toldado o discernimento e a capacidade de corrigir as minhas declarações", diz, voltando a corrigir as declarações feitas sobre Ventura: "Quis mostrar claramente que não me queria comprometer com nenhum candidato e acabei a comprometer-me com todos, foi isso que deu origem ao equívoco. Não fui claro". E ainda: "Foi um momento bastante infeliz da minha parte. Assumo falta de clareza" 

Política

02:04

Gouveia e Melo desvaloriza as sondagens: "É um instrumento sujeito a interpretações políticas que me parecem desadequadas"

Há 2 min
02:56

Campanha de Cotrim de Figueiredo prossegue depois de acusação de assédio sexual

Há 14 min

Cotrim sobre Ventura: "Assumo falta de clareza". Sobre a acusação de assédio: "É pessoalmente difícil de digerir e muito doloroso"

Há 1h e 16min

CGTP "auto afastou-se das negociações" da reforma laboral

Há 1h e 17min

Portugal chama embaixador do Irão para condenar repressão

Há 1h e 23min
05:20

"Ontem foi um dia particularmente difícil" para Cotrim, mas hoje acordou "com força redobrada": "Não é isto que me vai derrubar"

Há 1h e 24min
Mais Política

Mais Vistos

02:10

Tracking Poll, dia 8: veja como está a corrida para as Presidenciais na entrada da última semana

Ontem às 20:35
02:40
opinião
Pedro Santos Guerreiro

"Cotrim de Figueiredo indiciava que tinha conhecimento de alguma coisa que poderia acontecer"

Ontem às 18:38
04:32

Júdice defende Cotrim de acusação de assédio: "Um tipo inteligente e sofisticado tentava seduzir uma senhora a dizer aquelas coisas horrorosas?"

Ontem às 22:33
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
02:21

A reação de Cotrim de Figueiredo às acusações de assédio

Ontem às 18:10
27:47
opinião
Paulo Portas

"Se Putin prevalecer na Ucrânia, podem ter a certeza que um dia vai bater à porta dos Bálticos": Paulo Portas

21 dez 2025, 22:36
02:54

Tracking poll: Homens votam em Cotrim, mulheres e maiores de 55 anos em Seguro

11 jan, 22:04
02:47

Tracking poll, dia 7: Seguro lidera com Cotrim colado. Marques Mendes cada vez mais longe do topo

11 jan, 21:17
01:30
opinião
Rui Calafate

"Se Cotrim de Figueiredo não estivesse lá em cima nas sondagens, não saía" a acusação de assédio

Ontem às 18:37
08:53

Atenção ao IRS: este é o prazo para se comunicar o agregado familiar - e isto é o que acontece se não o fizermos

Há 2h e 58min
04:43
opinião
Miguel Relvas

Cotrim de Figueiredo: "Já se ouviam boatos acerca de alguma coisa que iria sair"

Ontem às 20:07
02:12

"Não são férias. É um mote de vida". Família portuguesa regressa a Lisboa após dar a volta ao mundo em catamarã

11 jan, 21:46