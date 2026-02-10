"Onde anda o coordenador?": Margarida Davim critica falta de estratégia e "pensos rápidos" na gestão da crise

Há 1h e 5min

A comentadora da CNN Portugal, Margarida Davim, lançou duras críticas à gestão atual, questionando a eficácia das medidas de curto prazo que têm sido adotadas.

Para a comentadora, o país não pode continuar a governar com soluções de "penso rápido", exigindo uma visão estratégica e de longo prazo que parece tardar em materializar-se perante os problemas estruturais enfrentados.