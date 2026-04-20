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Oeiras Education Forum 2026 | Best of

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Educação

Menos alunos concluem o secundário e acesso ao ensino superior cai quase 10%

Há 2h e 7min
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Saramago obrigatório nas escolas? "D. Quixote é uma obra extraordinária que ninguém deve ler por obrigação"

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"A escola não nasceu para ser equalitária. Nasceu para selecionar"

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"Os jovens querem fazer trabalho que seja ativo e colaborativo"

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"Acredito que todas as pessoas são criativas. Ser humano é ser criativo"

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"A Lei de Bases do Sistema Educativo está um pouco ultrapassada em alguns aspectos"

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O debate entre Pacheco Pereira e André Ventura na íntegra

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Trump fez uma jogada "extraordinariamente interessante" e conseguiu "cinco ou seis coisas com uma curta frase"

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"Pesadas baixas": Irão insiste que destruiu armazém de armas ucraniano no Dubai. Mas Kiev continua a negar

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Pacheco Pereira considera que Trump está "mesmo demente". "Mas atenção que no Chega há quem use a imagem de Cristo como ele usou"

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"Sem o Irão não há negociação e segunda-feira lá vem o preço da energia por aí acima outra vez"

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"Na guerra do Irão, infelizmente, estamos a discutir quem é que foi mais homem e mais viril. E isto é uma tragédia"

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