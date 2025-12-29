"O único interesse que poderia levar a Ucrânia a atacar a residência de Putin seria matar o próprio. Mas isso seria difícil"

29 dez 2025, 23:46

"Um ataque ucraniano à residência de Putin é pouco provável de ter existido. É um alvo que não tem interesse nenhum", afirma o tenente-general Marco Serronha, acrescentando que o único objetivo plausível seria matar o presidente russo, mas, "para isso, era preciso ter a certeza que ele lá estava, o que seria difícil".