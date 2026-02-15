"O SNS é vítima do seu próprio sucesso, porque há cada vez mais gente a pedir para ser operado e ter consultas"

Há 3h e 37min

António Martins Baptista, da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna - que apresentou ao Governo uma proposta de reforma hospitalar - afirma que o aumento das listas de espera no SNS resulta também do crescimento da procura, sublinhando que aumentaram o número de consultas e cirurgias.

Essa proposta, esclarece o especialista, inclui uma reorganização hospitalar e maior colaboração entre especialidades para responder às fases de crise.