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"O risco maior agora é que isto se transforme numa porta giratória de primeiros-ministros"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 43 min

Tiago André Lopes analisa a renúncia de Starmer ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. A saída do governante abre uma nova fase de incerteza política. O comentador da CNN Portugal analisa as divisões dentro do Partido Trabalhista, os possíveis sucessores e os riscos de instabilidade num momento particularmente delicado para o governo britânico.

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