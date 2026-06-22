"O risco maior agora é que isto se transforme numa porta giratória de primeiros-ministros"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 43 min

Tiago André Lopes analisa a renúncia de Starmer ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. A saída do governante abre uma nova fase de incerteza política. O comentador da CNN Portugal analisa as divisões dentro do Partido Trabalhista, os possíveis sucessores e os riscos de instabilidade num momento particularmente delicado para o governo britânico.