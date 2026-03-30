"O regime iraniano está mais conservador, é menos propenso a negociar do que era"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 38 min
O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes afirma que o regime da república islâmica está a fazer "comunicações bem mais violentas do que fazia há dois meses"