O que são os MQ-9 Reaper, os "drones assassinos" que podem chegar às Lajes? Este especialista explica-lhe

Há 53 min

Os drones MQ-9 Reaper, a maior aeronave não tripulada do arsenal dos Estados Unidos, deverão chegar à Base das Lajes em contentores, ser ali montados e depois seguir para a Jordânia. Do lado português, a Autoridade Aeronáutica Nacional pediu aos EUA informação técnica sobre os aparelhos, os pilotos e os procedimentos de segurança, mas a operação continua à espera de luz verde, com a decisão final nas mãos do Governo, que ainda não esclareceu se a autoriza. Pedro Sinogas, especialista em drones, explica o que são, e o que podem fazer, estes MQ-9 Reaper



Pedro Sinogas

E.U.A.

00:52

Jane Fonda: "Esta tomada de poder autoritária está a consolidar-se muito rapidamente"

Hoje às 11:44
00:35

Trump: "Cuba é a próxima, mas finjam que não ouviram isto"

Hoje às 11:14
00:54

Irão "está a implorar por um acordo", diz Trump

Hoje às 11:09
00:51

Witkoff diz que reuniões entre EUA e Irão podem acontecer ainda esta semana

Hoje às 11:06

EUA prometem "acabar com o Irão" nas próximas "duas semanas"

Ontem às 23:06
03:44

"Donald Trump está entre Godzilla e o final do filme 'Casablanca'"

Ontem às 21:21
Mais E.U.A.

Mais Vistos

36:18
opinião
Agostinho Costa

"Os iranianos estão a fazer em Omã o que os portugueses fizeram no século XVI"

25 mar, 19:37
07:30
opinião
Agostinho Costa

"Sabemos que EUA e Israel fazem 300 ataques por dia ao Irão. O Irão faz 30 ou 40, mas são ataques com precisão"

Ontem às 21:22
13:33
opinião
Rafael Martins

"Irão muito provavelmente está a guardar esta arma para um momento posterior"

Hoje às 14:03
40:02
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa olha para Trump e vê alguém “preocupado e muito pouco confiante”

Ontem às 16:25
07:07
opinião
Tiago André Lopes

"Há algum desespero na administração americana, a guerra correu substancialmente mal"

Hoje às 08:45
03:42

Soluções Legais: tenho de pagar IRS quando vendo um imóvel herdado?

25 mar, 09:00
03:42
opinião
Mário Crespo

"Com o maior poderio aeronaval do mundo, Trump não consegue abrir cerca de 20 milhas do Estreito de Ormuz"

Hoje às 00:10
06:58

Força proxy do Irão entrou hoje no conflito com Israel. "São dados muito significativos"

Hoje às 08:21
05:09

Ataques a palestinianos não param na Cisjordânia e soldados das Forças de Defesa de Israel detêm equipa da CNN

Hoje às 12:54
11:14

2800 nepaleses foram enganados por burlão que vendia carimbos falsos. E agora podem ser expulsos de Portugal

Ontem às 21:31
07:26

"Os americanos agora queixam-se que o Estreito de Ormuz está fechado. Mas estava aberto antes do ataque, não estava?"

Hoje às 00:09
15:09
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares: "Netanyahu está entusiasmadíssimo com a guerra, não quer que ela acabe"

26 mar, 22:47