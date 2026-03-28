O que são os MQ-9 Reaper, os "drones assassinos" que podem chegar às Lajes? Este especialista explica-lhe

Há 53 min

Os drones MQ-9 Reaper, a maior aeronave não tripulada do arsenal dos Estados Unidos, deverão chegar à Base das Lajes em contentores, ser ali montados e depois seguir para a Jordânia. Do lado português, a Autoridade Aeronáutica Nacional pediu aos EUA informação técnica sobre os aparelhos, os pilotos e os procedimentos de segurança, mas a operação continua à espera de luz verde, com a decisão final nas mãos do Governo, que ainda não esclareceu se a autoriza. Pedro Sinogas, especialista em drones, explica o que são, e o que podem fazer, estes MQ-9 Reaper





Pedro Sinogas