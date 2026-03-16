"O que mais choca é a simplicidade do próprio esquema": como um casal lesou o Estado em mais de um milhão de euros através de contratos públicos
Entrei no jornalismo pela primeira vez em 2018, através de um estágio no Observador e um ano mais tarde comecei a trabalhar na redação da TVI24, onde estive até integrar a CNN Portugal. Pelo caminho escrevi para a Vice, para o jornal Público e para a revista Azul Ericeira Mag.
Há 2h e 23min
Durante anos, um casal montou um esquema criminoso para gerir vários refeitórios hospitalares no país, levando a que o Estado acabasse lesado em mais de um milhão de euros. O caso é explicado pelo jornalista da CNN Portugal Henrique Magalhães Claudino.