"O que está a acontecer é muito real": o testemunho emocionado de um dos passageiros presos no navio ao largo de Cabo Verde

Há 1h e 8min

As equipas médicas estão a trabalhar para retirar duas pessoas com sintomas de hantavírus, uma doença mortal, após um possível surto num navio de cruzeiro de luxo ancorado na costa de Cabo Verde, que transportava sobretudo passageiros britânicos, americanos e espanhóis.

Cerca de 150 pessoas ainda estão retidas no navio depois de três pessoas - um casal neerlandês e um cidadão alemão - terem morrido e outras terem ficado doentes, incluindo um cidadão britânico que tinha desembarcado anteriormente e está a ser tratado na África do Sul.

"Não somos apenas manchetes: somos pessoas com famílias, com vidas, com pessoas à nossa espera em casa", refere Jake Rosmarin, um blogger de viagens norte-americano, num vídeo publicado no Instagram esta segunda-feira, diretamente do navio. "Há muita incerteza e essa é a parte mais difícil."

A Organização Mundial de Saúde afirmou que não há motivo para pânico e que o risco para o público em geral era baixo, uma vez que a doença é tipicamente transmitida por roedores e não se transmite facilmente entre humanos.