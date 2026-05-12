"O que é que quer Rui Costa? Para se salvar, só tem uma hipótese: conseguir contratar Ruben Amorim"

Há 1h e 9min

O Benfica pode estar em vias de perder José Mourinho para o Real Madrid. De acordo com Rui Santos, a ausência de uma tomada de posição de Rui Costa pode ter contribuído para esse desfecho, que se avizinha cada vez mais provável.

Caso aconteça mesmo, o comentador da CNN Portugal entende que só há um nome que serve o Benfica e Rui Costa, e esse nome é Ruben Amorim.