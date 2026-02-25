O que é o ataque isquémico transitório - a propósito da entrada nas urgências do ministro das Finanças

Hoje às 15:54

A neurologista e vice-presidente da Sociedade AVC explica que o AIT (ataque isquémico transitório) é semelhante ao acidente vascular cerebral na apresentação clínica, mas com sintomas reversíveis. Diana Aguiar de Sousa alerta que, apesar de transitório, pode ser “antecedente de um AVC” e deve ser avaliado com urgência. O ministro das Finanças deu entrada nas urgências do Santa Maria com suspeita de AVC - os primeiros exames descartam acidente vascular cerebral