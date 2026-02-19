O que diz a imprensa britânica sobre a detenção do ex-príncipe André?

Há 26 min

Emanuel Monteiro dá conta de que a imprensa britânica está em alvoroço face à detenção do ex-príncipe André, mas que ainda há "mais dúvidas do que certezas" sobre as alegações contra o irmão de Carlos lll.

O The Guardian, diz o jornalista da CNN Portugal, sublinha que é a primeira detenção de um membro da família real desde 1647, enquanto a BBC aponta que o prazo de detenção poderá ir de 12 a 24 horas, podendo estender-se até 96 horas.