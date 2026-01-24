O que aconteceu em Minneapolis? O momento em que Alex Pretti estava a filmar e foi atacado pelos agentes federais

Há 1h e 59min

Num vídeo partilhado nas redes sociais, vê-se que Alex Pretti estava a filmar no meio da rua a ação dos agentes federais quando tentou proteger uma mulher e acabou por ser atacado pelos agentes com um spray. Foi atirado ao chão. Ficou manietado e rodeado por cinco agentes e foi então que foi atingido com vários disparos.

ATENÇÃO: Este vídeo contém imagens que podem chocar.

E.U.A.

00:55

O que aconteceu em Minneapolis? O momento em que Alex Pretti estava a filmar e foi atacado pelos agentes federais

Há 1h e 59min

Alex Pretti, 37 anos, enfermeiro, americano: este foi o homem baleado pelos agentes federais em Minneapolis

Há 3h e 29min
00:26

Tiroteio fatal em Minneapolis foi apanhado pelas câmaras

Há 3h e 57min
01:56

Agentes federais americanos abatem homem armado em Minneapolis

Ontem às 21:12

