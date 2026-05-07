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O protesto das Pussy Riot contra a participação da Rússia na Bienal de Veneza

Há 1h e 20min

O grupo punk russo Pussy Riot e membros da organização feminista ucraniana FEMEN invadiram o Pavilhão Russo na Bienal de Veneza sob uma nuvem de fumo cor-de-rosa, azul e amarelo para protestar contra a participação da Rússia na mais antiga exposição internacional de arte do mundo.

Com os rostos cobertos por passa-montanhas cor de rosa e a gritar “O sangue é a arte da Rússia” e “Desobedeçam”, 50 membros de grupos feministas contrários ao presidente russo Vladimir Putin bloquearam o polémico pavilhão durante pelo menos meia hora, enquanto a polícia italiana as impedia de entrar.

Cantaram, tocaram uma música punk e dispersaram sem confronto.

Após anos de guerra, “vocês simplesmente abriram-lhes as portas”, lamentou Nadya Tolokonnikova, fundadora das Pussy Riot, acrescentando que a Bienal de Veneza não tinha compreendido a importância do “chamado soft power, coisas que aparentemente para algumas pessoas não são importantes ou não são políticas”.

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