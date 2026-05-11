"O programa nuclear neste momento é uma quimera. Estamos a tentar destruir ficção política"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 2h e 21min

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes explica que, apesar de existir urânio enriquecido e conhecimento técnico por parte de Teerão, "não há indícios tangíveis de que o Irão se estivesse a preparar para construir uma arma nuclear".

Isto numa altura em que as negociações do regime com os EUA continuam num impasse, especialmente depois de Trump rejeitar a mais recente proposta iraniana.