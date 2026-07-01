"O problema não é haver um incêndio, é a velocidade a que se desenvolve"

Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Pernes, tendo vários louvores e condecorações.

Há 1h e 26min

O comandante Paulo Santos alerta que o maior perigo nos próximos dias não é o número de incêndios, mas a rapidez com que podem alastrar devido ao calor. O responsável deixa ainda um apelo aos portugueses para evitarem comportamentos de risco e ajudarem a prevenir fogos.