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"O problema do mercado de trabalho não é quem não quer trabalhar": a análise de Mário Centeno na íntegra
Mário Centeno
Economista. Comentador da CNN Portugal no espaço semanal "O Trigo do Joio"
Há 53 min

No seu habitual espaço de comentário na CNN Portugal, Mário Centeno revelou como as previsões do Banco de Portugal ficaram mais próximas das do Governo em sete categorias relacionadas com a despesa pública. E analisou a nova Prestação Social Única, apontando que “o problema do mercado de trabalho em Portugal não é taxa de atividades baixas nem pessoas que não querem trabalhar”.

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