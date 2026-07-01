"O problema agora é uma questão de confiança política": o que está a bloquear as negociações entre EUA e Irão
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 4min
Tiago André Lopes analisa o impasse nas negociações entre os EUA e o Irão sobre o programa nuclear. O especialista explica porque a falta de confiança entre as duas partes está a dificultar um acordo e o que pode acontecer nas próximas reuniões.