O Princípio da Incerteza - 22 de março de 2026

Ontem às 22:55

Com Carlos Andrade.

Videos

08:01
opinião
José Tomaz Castello Branco

Ameaça de Trump pode levar a guerra para um "cenário catastrófico"

Há 6 min
09:18
opinião
Agostinho Costa

"Esta é a altura de negociar. Ataques iranianos sobre Israel estão a ser bastante eficazes, o que quer dizer que o sistema de interceção estará no limite"

Há 8 min
04:02
opinião
André Pipa

"Se o FC Porto conquistar o título é inteiramente justo, tem sido a melhor equipa"

Há 32 min
04:06
opinião
Vítor Costa

Tem contrato de crédito à habitação prestes a ser revisto? Eis o que pode esperar já a partir de abril

Há 54 min
06:20
opinião
Helena Ferro de Gouveia

"Oiço muita gente dizer que os EUA não se preocupam com os direitos humanos. E nós, europeus, preocupamo-nos?"

Há 1h e 7min
05:15
opinião
José Correia Guedes

"Poderia ter sido muito pior": há uma razão que explica "porque só duas pessoas morreram" na colisão que envolveu um avião em Nova Iorque

Há 1h e 18min
Mais Videos

Mais Vistos

01:07

Avião destruído: as imagens do grande aparato após colisão mortal em aeroporto de Nova Iorque

Há 1h e 56min
03:50
opinião
Agostinho Costa

"Todas as cidades da Europa até Paris já estão dentro do alcance dos mísseis iranianos"

21 mar, 18:22
15:57
opinião
Agostinho Costa

F-35 atingido e mísseis do Irão para lá do Iron Dome “é péssimo para o negócio”: “Isto é uma competição entre dois mundos”

Ontem às 22:46
00:43

"Fiz asneira". "Não, fizeste o melhor que podias": as comunicações entre torre e avião antes de acidente mortal em Nova Iorque

Há 1h e 45min
06:52
opinião
Marco Serronha

"Entre o que a Ucrânia recuperou e o que a Rússia reconquistou nas últimas duas semanas, o resultado líquido é praticamente zero"

20 mar, 11:05
26:22
opinião
Paulo Portas

"O mundo está a precisar dramaticamente de uma iniciativa diplomática": o "Global" de Paulo Portas na íntegra

Ontem às 22:21
02:20

Polígrafo. Pagar multa por fugir da bomba com o depósito atestado sai mais barato?

20 mar, 22:45
04:19
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Em vez de "comer e calar", o Irão "decidiu surpreender tudo e todos"

21 mar, 22:38
09:35

Os combustíveis são só "a primeira fase". E fica o aviso: "Não é a que mais dói"

20 mar, 22:45
10:15

"Vamos matar o Trump, vamos matar o Netanyahu, vamos matar todos": reportagem da CNN nas ruas do Irão

21 mar, 22:26
01:35
opinião
Tiago André Lopes

"Aquilo que disse o porta-voz [das IDF], que Israel não ataca alvos residenciais, sabemos que não é verdade"

Ontem às 12:19
03:22

Inteligência Artificial pode ser usada em cirurgias? Este hospital no norte do país mostra que sim

16 mar, 22:30