O Princípio da Incerteza - 15 de fevereiro de 2026

Ontem às 22:53

Com Carlos Andrade.

Videos

02:29

Israel sinaliza que "qualquer acordo" entre EUA e Irão "deve incluir o desmantelamento completo do programa nuclear iraniano"

Há 48 min
08:13
opinião
Tiago André Lopes

“Kaja Kallas tem traumas pessoais com a Rússia, mas isso não se resolve em diplomacia. Resolve-se a fazer psicanálise"

Há 48 min
36:25

Amanpour - 16 de fevereiro de 2026

Hoje às 02:13
09:15
opinião
José Pacheco Pereira

Tempestades são “potenciadas pela pobreza do país”. Pacheco Pereira reconhece que tema da "construção de má qualidade” é "incómodo"

Ontem às 23:57
00:56

«Quando tenho as minhas afilhadas no estádio ganho sempre...»

Ontem às 23:40
01:46

«Bragança é um jogador com "ADN Sporting", tem coração verde»

Ontem às 23:40
Mais Videos

Mais Vistos

07:22

Depois das tempestades, o sol: a partir de quinta-feira "todo o território nacional terá temperaturas verdadeiramente primaveris"

Ontem às 10:58
00:08

Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira

13 fev, 19:20
05:32

"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só

13 fev, 15:26
03:34

A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado

13 fev, 08:44
07:33

Casal saiu para consulta em Coimbra e nunca mais voltou. Cinco dias depois "é um mistério que aqui paira"

Ontem às 10:38
04:44
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa questiona Kaja Kallas: "Se não é uma superpotência, porque é que a UE não entra pela Rússia adentro?"

Ontem às 21:49
04:16

"Não aparecer o carro, já por si, é um pouco estranho". GNR alargou o perímetro das buscas e usa drones para encontrar casal desaparecido em Montemor-o-Velho

Ontem às 13:40
00:30

Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente

13 fev, 08:14
04:43
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"Ninguém reconhece Ursula von der Leyen, está um falcão como eu nunca vi"

14 fev, 19:54
09:35

"Se a barragem da Aguieira não conseguir armazenar mais água, voltamos à situação de há 40 anos"

13 fev, 14:33
03:19

"Maga Face": a tendência estética que está a virar moda no círculo próximo de Trump

14 fev, 21:33
02:41

Insultos e confrontos em pleno Congresso: como a procuradora-geral dos EUA defendeu Trump no caso Epstein

14 fev, 22:53