O Princípio da Incerteza - 12 de abril de 2026

Ontem às 23:06

Com Carlos Andrade.

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CNN Meia Noite - 12 de abril de 2026

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