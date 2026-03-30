"O petróleo vem de pipelines. O Irão fecha a torneira e a ilha de Kharg já não serve para nada"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 43 min
O major-general Agostinho Costa afirma que o presidente dos EUA tem uma "situação grave" para resolver após ter lançado a guerra contra o Irão. O especialista em assuntos de segurança e defesa desvaloriza também uma eventual tomada da ilha de Kharg pelas forças dos EUA.