"O orçamento que Trump precisa para escalar a guerra continua sem aprovação"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 3h e 36min

Tiago André Lopes analisa a possibilidade de uma incursão terrestre no Irão e qual poderá ser o objetivo dos Estados Unidos, tal como o risco que Donald Trump pode enfrentar.