"O orçamento que Trump precisa para escalar a guerra continua sem aprovação"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 3h e 36min

Tiago André Lopes analisa a possibilidade de uma incursão terrestre no Irão e qual poderá ser o objetivo dos Estados Unidos, tal como o risco que Donald Trump pode enfrentar. 

Comentadores

03:14
opinião
Jorge Saramago

"O Irão está impedido de aceder aos sistemas de drones"

Há 7 min
07:41
opinião
José Tomaz Castello Branco

Estreito de Ormuz: "O Irão continua a atrair os EUA para a armadilha. Parece difícil de acreditar"

Há 26 min
06:14
opinião
Marco Serronha

"Para já, o Irão está mal dizimado. Não está no limite das suas capacidades"

Há 34 min
04:07
opinião
Diana Soller

"Todos já nos habituámos a ouvir Trump com uma certa reserva"

Há 39 min
02:21
opinião
Daniela Melo

"Protestos têm um impacto simbólico muito importante", ainda que Trump "as desvalorize"

Há 2h e 17min
03:25
opinião
Helena Ferro de Gouveia

"A opção mais provável é algum tipo de intervenção terrestre" no Irão

Há 3h e 33min
Mais Comentadores

Mais Vistos

13:33
opinião
Rafael Martins

"Irão muito provavelmente está a guardar esta arma para um momento posterior"

Ontem às 14:03
15:31

Agostinho Costa relembra que só para matar Larijani "Israel matou praticamente um quarteirão". E isso é "hediondo e execrável"

Ontem às 22:44
05:34

O que são os MQ-9 Reaper, os "drones assassinos" que podem chegar às Lajes? Este especialista explica-lhe

Ontem às 19:10
07:30
opinião
Agostinho Costa

"Sabemos que EUA e Israel fazem 300 ataques por dia ao Irão. O Irão faz 30 ou 40, mas são ataques com precisão"

27 mar, 21:22
07:07
opinião
Tiago André Lopes

"Há algum desespero na administração americana, a guerra correu substancialmente mal"

Ontem às 08:45
03:42

Soluções Legais: tenho de pagar IRS quando vendo um imóvel herdado?

25 mar, 09:00
01:49

"A China pode não estar na sala, mas há mão chinesa nas negociações de paz com o Irão"

Ontem às 22:50
05:09

Ataques a palestinianos não param na Cisjordânia e soldados das Forças de Defesa de Israel detêm equipa da CNN

Ontem às 12:54
06:40

Lisboa está a transformar-se numa cidade esponja. Serão as cheias coisa do passado?

Ontem às 20:44
03:14
opinião
Arnaut Moreira

Trump fez uma jogada "extraordinariamente interessante" e conseguiu "cinco ou seis coisas com uma curta frase"

23 mar, 23:18
40:02
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa olha para Trump e vê alguém “preocupado e muito pouco confiante”

27 mar, 16:25
36:18
opinião
Agostinho Costa

"Os iranianos estão a fazer em Omã o que os portugueses fizeram no século XVI"

25 mar, 19:37