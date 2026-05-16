"O mundo está a arder e estamos discutir se Portugal deu ou não autorização à América nas Lajes"

Há 1h e 53min

O comentador da CNN Portugal considera que, "do ponto de vista política", é necessário averiguar o que aconteceu "mas não por motivos ideológicos". O Governo português já admitiu ter autorizado aterragens e sobrevoos de aeronaves norte-americanas. A polémica reacendeu-se depois de Marco Rubio ter afirmado que Lisboa disse “sim” antes mesmo de Washington especificar o pedido. O Ministério dos Negócios Estrangeiros desmentiu essa interpretação