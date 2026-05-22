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O momento em que uma mulher é salva do afogamento em plena inundação na China

Há 45 min

Mais de 10 pessoas já morreram por causa das inundações provocadas pelas chuvas torrenciais no sul e centro da China, que levaram ao encerramento de escolas e empresas, além da interrupção dos transportes e do fornecimento de energia, informaram as autoridades.

Imagens de câmaras de segurança que chegaram da zona de Guangxi mostram uma moradora a atravessar uma zona alagada e a cair. No que pareceu ser um quase afogamento, foi resgatada a tempo por vizinhos que se aperceberam do seu perigo.

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