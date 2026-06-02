O momento em que um urso ataca uma pessoa em plena cidade no Japão

Há 1h e 21min

Um urso invadiu uma zona residencial em Fukushima, ferindo quatro pessoas e assustando os moradores, no mais recente caso de problemas com o animal ligados ao despovoamento humano no Japão.

O Ministério do Ambiente do Japão informou que 20 pessoas morreram em mais de 240 ataques de ursos em todo o país no ano passado, ambos recordes.

Polícias e bombeiros foram acionados para o local, no distrito de Sasakino, depois de receberem uma chamada de emergência da Siderurgia de Fukushima a reportar ataques de ursos a dois funcionários no complexo fabril.

Um vídeo de uma câmara de segurança divulgado pela empresa mostra um urso-negro a perseguir subitamente um funcionário perto da entrada. Enquanto o homem tenta fugir, o urso derruba-o no chão. O urso força a sua entrada na fábrica, onde ataca um segundo funcionário.