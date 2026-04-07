O momento em que um frasco de Nutella roubou todas as atenções de um dos maiores feitos da Humanidade

Há 1h e 34min

Um frasco de Nutella roubou grande parte das atenções antes de a missão Artemis II bater o recorde da Apollo 13.

A menos de quatro minutos desse momento, aquele em que o Homem chegou o mais longe de sempre da Terra, um frasco acabou por sair e “caminhar” livremente com a ajuda da gravidade.

O momento ficou viral e há mesmo quem questione se não poderá ser tudo parte de uma campanha de marketing.

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