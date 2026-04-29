O momento em que Montenegro acusa Ventura de ser "o chegano mais socialista"

Há 54 min

O PTRR voltou a marcar o confronto político entre Governo e oposição. André Ventura acusou o primeiro-ministro de ter apresentado um PTRR que considera ser uma “fraude política”, apontando que continuam a existir milhares de pessoas à espera de apoios e respostas concretas.

Luís Montenegro reconheceu falhas no processo, mas rejeitou as críticas do líder do Chega e respondeu com dureza, acusando Ventura de não ter critério e de ser “o chegano mais socialista do país”.