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O momento em que é resgatado o primeiro de cinco homens presos numa gruta no Laos

Há 1h e 27min

Os mergulhadores de resgate que estão Laos conseguiram retirar em segurança o primeiro dos cinco habitantes locais que ficaram presos numa gruta durante mais de uma semana devido às cheias.

As equipas de resgate laosianas e tailandesas divulgaram a notícia nas redes sociais, juntamente com um vídeo que mostra o primeiro residente resgatado com uma lâmpada presa à testa.

O morador, que não foi imediatamente identificado, caminhava com dificuldade, auxiliado por dois homens.

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