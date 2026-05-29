O momento em que é resgatado o primeiro de cinco homens presos numa gruta no Laos
Há 1h e 27min
Os mergulhadores de resgate que estão Laos conseguiram retirar em segurança o primeiro dos cinco habitantes locais que ficaram presos numa gruta durante mais de uma semana devido às cheias.
As equipas de resgate laosianas e tailandesas divulgaram a notícia nas redes sociais, juntamente com um vídeo que mostra o primeiro residente resgatado com uma lâmpada presa à testa.
O morador, que não foi imediatamente identificado, caminhava com dificuldade, auxiliado por dois homens.