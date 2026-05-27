O momento em que cinco pessoas são encontradas vivas após uma semana presas numa gruta no Laos

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Cinco habitantes de uma aldeia que ficaram presos numa gruta inundada no centro do Laos durante mais de uma semana foram encontrados com vida, mas outros dois continuam desaparecidos.

Os residentes entraram na gruta na província de Xaisomboun a 19 de maio, mas as fortes chuvas provocaram uma inundação repentina que bloqueou a saída e deixou sete pessoas presas, de acordo com as equipas de resgate.

Um vídeo publicado por um grupo de resgate envolvido na missão parece mostrar o momento em que vários membros da equipa emergiram da água e encontraram os moradores encurralados. Nas imagens, os moradores, cada um com uma lanterna na cabeça, estavam sentados numa rocha rodeada pela água da cheia.

Outros vídeos mostraram os socorristas dentro e fora da gruta a celebrar, saltar e abraçar-se de alegria após a descoberta.