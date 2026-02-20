O momento em que a Sagrada Família se transformou na igreja mais alta do mundo

Há 1h e 43min

A Sagrada Família de Antoni Gaudí está um passo mais perto de estar completa. Com a colocação da mais recente torre, esta dedicada a Jesus Cristo, a basílica está diferente.

Este é o pináculo da basílica, agora com 172,5 metros, oficialmente o edifício mais alto de Barcelona e também a igreja mais alta do mundo.

Antoni Gaudí trabalhou na basílica desde 1883 até 1926, quando morreu. Agora, 100 anos depois, a obra ainda está por acabar.

Europa

02:26

Epstein: "É preciso não perdermos o foco de que isto diz respeito, possivelmente, a uma rede de tráfico humano"

Há 41 min
01:01

O momento em que a Sagrada Família se transformou na igreja mais alta do mundo

Há 1h e 43min

Aeroportos e seguranças de André: polícia britânica faz revelações após detenção do irmão do rei Carlos III

Há 2h e 22min

Maior avião de transporte da Força Aérea dos EUA aterra nas Lajes. Desde 2003 que não havia tantos militares norte-americanos na Europa

Há 3h e 11min

Erro informático revela o esquema labiríntico que está a permitir à Rússia financiar a guerra na Ucrânia

Hoje às 14:23
02:15

Explosões, tiros e centenas de tropas: como a NATO para uma guerra no meio da neve

Hoje às 13:04
Mais Europa

Mais Vistos

02:41

Remoção de duas paredes mestras na origem de desabamento de prédio em Lisboa

18 fev, 11:37
02:40

Terrenos do futuro aeroporto de Lisboa totalmente alagados após as tempestades

Ontem às 20:45
03:03

Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado

17 fev, 22:58
02:16

Mais bicicletas nas ruas, menos comida nas bancas: o impacto da crise do petróleo em Cuba

18 fev, 15:37
15:24
opinião
Rogério Alves

"Neste momento, Prestianni tem dois problemas": Rogério Alves

18 fev, 23:58
04:56

Imagens de drone mostram local onde foi encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho

18 fev, 11:13
04:11

Momentos de pânico: ficou assim a casa onde ocorreu um incêndio em Cascais

Hoje às 14:04
01:55

Intensidade do sismo sentido em Lisboa "pode ser suficiente para as infraestruturas fragilizadas ruírem"

Ontem às 13:57
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
01:22

Cada vez mais assaltantes exploram as fragilidades do sistema keyless dos carros

Ontem às 23:31
14:06
opinião
Miguel Sousa Tavares

Porque ninguém fez aquela pergunta a Montenegro? 5.ª Coluna na íntegra

Ontem às 22:53
02:40

Afetado pelo mau tempo, antigo empresário da Marinha Grande dorme na carrinha onde vende melão

18 fev, 14:49