O momento em que a Sagrada Família se transformou na igreja mais alta do mundo

Há 1h e 43min

A Sagrada Família de Antoni Gaudí está um passo mais perto de estar completa. Com a colocação da mais recente torre, esta dedicada a Jesus Cristo, a basílica está diferente.

Este é o pináculo da basílica, agora com 172,5 metros, oficialmente o edifício mais alto de Barcelona e também a igreja mais alta do mundo.

Antoni Gaudí trabalhou na basílica desde 1883 até 1926, quando morreu. Agora, 100 anos depois, a obra ainda está por acabar.