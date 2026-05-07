O momento em que a polícia iça um crocodilo com os restos mortais de um português na África do Sul

Há 2h e 23min

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Os restos mortais de um cidadão português foram encontrados dentro de um crocodilo na África do Sul. O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou que o homem em causa é Gabriel Batista.

Dias antes, a polícia sul-africana tinha divulgado este vídeo, em que mostra um agente a descer para um rio numa ousada operação para recuperar os restos mortais.

O capitão Johan "Pottie" Potgieter desceu sozinho num "rio infestado de crocodilos" para resgatar o animal sacrificado numa "operação extremamente perigosa e complexa", informou o Serviço de Polícia da África do Sul em comunicado no domingo.

O crocodilo foi içado em segurança e transportado de helicóptero, permitindo às equipas especializadas recuperar os restos mortais da pessoa desaparecida, que se veio a confirmar ser Gabriel Batista, no rio Komati, na província de Mpumalanga, acrescentou o comunicado.