"O modelo de proteção civil que nós temos em Portugal está votado ao fracasso"
Ana Miguel dos Santos
Advogada e Especialista em matérias de segurança e defesa
Há 2h e 34min

A comentadora da CNN Portugal critica a mensagem de apelo à tranquilidade dirigida às populações, por parte da autarca de Coimbra, considerando que pode  desresponsabilizar os cidadãos em situações de risco.

Ana Miguel dos Santos defende um discurso de “responsabilidade e seriedade” e alerta que o atual modelo de proteção civil está “votado ao fracasso” sem mudanças estruturais e maior educação para o risco.

