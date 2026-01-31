"O modelo de proteção civil que nós temos em Portugal está votado ao fracasso"
Advogada e Especialista em matérias de segurança e defesa
Há 2h e 34min
A comentadora da CNN Portugal critica a mensagem de apelo à tranquilidade dirigida às populações, por parte da autarca de Coimbra, considerando que pode desresponsabilizar os cidadãos em situações de risco.
Ana Miguel dos Santos defende um discurso de “responsabilidade e seriedade” e alerta que o atual modelo de proteção civil está “votado ao fracasso” sem mudanças estruturais e maior educação para o risco.