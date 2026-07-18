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"O ministro não conseguiu cumprir nenhuma das datas que se propôs"

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As notas dos exames nacionais começaram a ser divulgadas pelas escolas na última sexta-feira, mas a polémica em relação à correção persiste. Nem todas os agrupamentos conseguiram disponibilizar as classificações dentro do prazo estipulado pelo Ministério da Educação, e muitos alunos possuem notas suspensas. Em entrevista à CNN Portugal, Daniel Martins, coordenador do Sindicado de Todos os Professores da Educação (STOP) criticou as medidas adotadas pelo Governo durante o processo de avaliação.  

Educação

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