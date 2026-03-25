"O mercado de trabalho vai continuar a melhorar", mas há "alertas para o futuro"

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O Banco de Portugal reviu em baixa a sua previsão para o crescimento da economia portuguesa em 2026 e em alta a previsão para o crescimento dos preços em resultado do ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, mas também das condições meteorológicas extremas que atingiram Portugal em fevereiro. Vítor Costa, editor executivo da CNN Portugal, explica o que significa isto na prática.