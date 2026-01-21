"O mais provável é que não haja nenhuma intervenção militar na Gronelândia". Mas "há 1.500 militares em alerta no Alasca"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 58 min

O major-general Agostinho Costa apresenta ainda uma solução para a Gronelândia, que "eventualmente pode satisfazer e manter as aparências", como já acontece com outras ilhas sob domínio dos EUA.

02:37
