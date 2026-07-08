"O Irão vai ter muito cuidado a atacar Israel": o dilema de Teerão no Médio Oriente
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 20 min
O tenente-general Marco Serronha considera que ainda há espaço para a diplomacia, apesar da tensão entre os EUA e o Irão. O comentador da CNN Portugal explica que Teerão tem capacidades militares limitadas e acredita que um ataque direto a Israel poderia abrir caminho a uma nova escalada no Médio Oriente.