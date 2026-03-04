"O Irão tem ainda aeronaves do tempo do Xá e agora está a receber novos equipamentos da Rússia e da China"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 2h e 12min

Agostinho Costa, especialista em assuntos de segurança, analisa o conflito no Médio Oriente.

04:54
Catarina Carvalho

A intervenção no Irão está a ser criticada nos EUA "até nas bases de apoio de Donald Trump"

Há 24 min
04:51
Rafael Martins

"Os lançamentos não estão a ter a eficácia que o Irão gostaria"

Há 1h e 21min
16:57

Ataque dos EUA e Israel respeitou o Direito Internacional? Helena Ferro de Gouveia e Francisco Pereira Coutinho têm visões diferentes

Há 1h e 48min
05:33
José Correia Guedes

Como se viaja de avião quando há bombas e mísseis? José Correia Guedes ajuda a perceber

Há 2h e 11min
12:31
Agostinho Costa

14:30
Carlos Magno

Lajes: "Os partidos parece que estão a ver os aviões passar e a dizer disparates"

Hoje às 00:14
07:36
Marco Serronha

"Só há uma solução" para o conflito no Irão - e passa pelo uso de um dos melhores aviões do mundo

Ontem às 09:48
09:53
Tiago André Lopes

"A ideia de que o Irão estava muito fragilizado está a ser destruída a cada hora que passa"

2 mar, 11:05
29:08
Agostinho Costa

Não vale a pena Macron meter-se "em bicos de pés". Para Agostinho Costa, Paris não vai ser "a capital da Europa"

Ontem às 15:54
00:46

Túneis de drones: as imagens ameaçadoras que o Irão acaba de divulgar

2 mar, 07:45
04:10
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"

28 fev, 12:37
02:02

Televisão iraniana divulga imagens do último adeus das meninas que morreram num ataque a uma escola

Ontem às 12:38
03:52
Agostinho Costa

"Quando Donald Trump fala em quatro ou cinco semanas de guerra, está a pensar na ida à China"

Ontem às 23:50
24:53
Miguel Sousa Tavares

"O homem que teve nas mãos uma oportunidade histórica de fazer reformas, não fez nada. Não sei que autoridade tem para o exigir"

26 fev, 23:47
05:08

"Após a resposta de Trump, Pedro Sánchez encostou-se imediatamente à União Europeia"

Ontem às 20:12
02:26

"A China está a tentar encontrar um equilíbrio entre a relação com o Irão e uma relação muito próxima com os países do Golfo"

Ontem às 23:50
00:32

Elementos do staff do FC Porto e adeptos do Sporting envolvem-se em agressões

Hoje às 00:46
11:14
Agostinho Costa

Golfo conta com a proteção dos EUA e o Irão "quer provar que isso vale muito pouco"

2 mar, 12:34