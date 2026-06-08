"O Irão sempre foi assertivo sobre o Líbano e mostrou hoje que não está disposto a abdicar do apoio a um dos seus proxies"

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

Há 1h e 20min

O tenente-general Marco Serronha analisa a escalada no conflito no Médio Oriente. Na última noite, o Irão atacou Israel em retaliação ao facto de Israel ter quebrado o cessar-fogo com o Líbano.