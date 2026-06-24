"O Irão quer recolher dinheiro do Estreito de Ormuz e ter direito a vetar a passagem dos navios. Isso não pode ser"
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 1h e 16min
O tenente-general Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, analisa as contradições entre Donald Trump e o Irão durante o processo de negociação de paz no Médio Oriente.