"O Irão preparou-se para isto. Israel já devia ter percebido que eliminar estes elementos pode ter resultados mediáticos mas não tem efeitos práticos"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 1h e 5min

O major-general Agostinho Costa, especialista em assuntos de segurança, analisa os últimos desenvolvimentos no conflito no Irão, mas olha também para as tensões noutros pontos do mundo.

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