"O Irão preparou-se para esta guerra há muitos anos"

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

Ontem às 15:32

O tenente-general Marco Serronha, especialista em defesa da CNN Portugal, analisa os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente, com destaque para a operação de resgate do soldado norte-americano que decorreu esta madrugada.